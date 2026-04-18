Sarah "Fergie" Ferguson, sparita pubblicamente da dicembre 2025 è stata ritrovata in un luogo isolato lontano dal Regno Unito. L'ex moglie di Andrea cerca pace e serenità.

Gli Epstein Files hanno travolto una parte della famiglia reale che ha avuto importanti implicazioni con il magnate americano deceduto nel 2019 a causa delle partecipazioni a festini privati dove vi sarebbero state anche ragazze minorenni. Una figura di spicco della vicenda era sparita da fine 2025 ma ora è stata ritrovata.

Epstein Files, il ruolo del Principe Andrea

La famiglia reale inglese è stata al centro degli Epstein Files grazie alla figura dell’ormai ex Principe Andrea che aveva avuto contatti privilegiati con il magnate americano, presentandosi spesso sull’Isola privata dove venivano organizzati i festini.

Andrea proprio per questo suo ruolo di spicco ha perso il titolo di Principe ed è caduto in disgrazia.

Naturalmente non era da solo, ad alcune di queste feste ha partecipato anche l’ex moglie Sarah Ferguson che è stata contattata dai tabloid senza però farsi trovare.

Sarah Ferguson ritrovata, dove è sparita

Sarah Ferguson aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica al battesimo della nipote Athena lo scorso 12 dicembre per poi far perdere le sue tracce.

Rumors parlavano di un soggiorno in un centro benessere in Irlanda, anche se non si è mai avuta la certezza.

Ora grazie ai tabloid d’oltremanica che l’hanno paparazzata, è stata ritrovata, soggiorna in uno chalet alpino in Austria, le foto l’hanno pizzicata accanto ad un furgone nero con l’espressione cupa ed un cappellino in testa, come riportato da La Stampa.

La decisione per sfuggire alle continue richieste, anche tramite mail, arrivate dagli USA per testimoniare al congresso rispetto al ruolo dell’ex marito, arrestato e poi rilasciato per le connivenze avute con Jeffrey Epstein, in termini economici quello chalet è tutt’altro economico, costerebbe infatti 2 mila euro a notte.