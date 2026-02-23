Arresto dell'ex principe Andrea per informazioni riservate legate a Epstein

L'ex principe Andrea è stato fermato il 19 febbraio: l'inchiesta sui file di Jeffrey Epstein punta su presunti trasferimenti di informazioni sensibili e sul ruolo della scorta reale

Il caso

Il 19 febbraio la polizia britannica ha arrestato un uomo sulla sessantina identificato come l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor. L’arresto, comunicato dalle autorità, riguarda l’accusa di aver trasferito informazioni riservate al finanziere Jeffrey Epstein. L’azione è stata eseguita nella tenuta di Sandringham. L’episodio si inserisce in una più ampia attività investigativa avviata dopo l’analisi di dossier desecretati collegati al caso Epstein.

Le autorità hanno indicato che l’inchiesta è centrata sulla possibile cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica. Tale reato concerne l’uso improprio di prerogative legate a incarichi ufficiali. Il fermo ha provocato reazioni politiche e istituzionali, con comunicazioni formali dalla Casa Reale e da esponenti di governo. L’indagine prosegue e ulteriori sviluppi saranno resi noti dalle autorità competenti.

Il blitz a Sandringham e le modalità dell’arresto

Secondo fonti giornalistiche, l’intervento è iniziato nelle prime ore del mattino del 19 febbraio. Diverse auto della polizia senza insegne si sono dirette verso la Wood Farm, la residenza dove l’ex principe risiede dopo il trasferimento dal Royal Lodge. Testimoni hanno riferito la presenza di agenti in borghese impegnati in perquisizioni e nell’accompagnamento dell’arrestato verso la custodia. Le autorità hanno eseguito l’arresto nell’ambito di un’indagine su presunti contatti con la rete orbitante intorno a Epstein.

Perquisizioni e indagini locali

La polizia ha confermato che, oltre all’arresto nella tenuta del Norfolk, sono state effettuate perquisizioni in altre proprietà nel Berkshire e nel Norfolk. Gli investigatori hanno acquisito materiale cartaceo e digitale considerato utile per ricostruire i contatti dell’indagato con soggetti collegati a Epstein. L’indagine prosegue e le autorità competenti hanno annunciato ulteriori sviluppi non appena saranno disponibili nuovi elementi probatori.

La nota ufficiale delle forze dell’ordine

Le autorità hanno confermato che le attività in corso sono parte di accertamenti su un presunto episodio di cattiva condotta pubblica. Il comando ha precisato che le indagini mirano a ricostruire i fatti e a preservare l’integrità probatoria, evitando qualsiasi azione che possa compromettere il procedimento.

Gli inquirenti collaborano con partner istituzionali nazionali e internazionali per esaminare documenti e comunicazioni ottenuti da procedimenti esteri. Tale cooperazione è stata definita necessaria per valutare la rilevanza delle informazioni emerse e per individuare eventuali sviluppi processuali.

Il contenuto dei fascicoli Epstein e il nodo delle informazioni

La riapertura di parte delle indagini è stata stimolata dalla desecretazione di carte e comunicazioni originariamente raccolte nell’ambito delle inchieste su Epstein. Nei fascicoli sono presenti corrispondenze e riferimenti che, secondo fonti investigative, potrebbero indicare che informazioni attinenti a incarichi ufficiali siano circolate all’esterno dei canali istituzionali.

Gli investigatori stanno verificando la natura e la provenienza dei documenti per stabilire se contengano elementi utili ai fini dell’accertamento. Le autorità hanno annunciato che eventuali riscontri probatori saranno valutati per determinare azioni procedurali successive e per informare i partner coinvolti.

Che cosa si indaga

Gli investigatori proseguono gli accertamenti concentrandosi sul presunto scambio di dati relativi a missioni, incontri istituzionali e contatti con autorità straniere. Tali informazioni risalgono al periodo in cui Andrea ricopriva ruoli ufficiali come emissario commerciale del governo britannico. Le autorità valutano se le condotte configurino abuso di posizione o violazione delle norme sulla gestione di informazioni sensibili. Le verifiche includono l’analisi delle comunicazioni e dei documenti ritenuti rilevanti per stabilire nessi probatori.

Implicazioni legali e possibili sviluppi

Nel diritto inglese l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica richiede accertamenti mirati per determinare dolo o negligenza. Gli inquirenti esamineranno elementi probatori utili a definire eventuali addebiti e le misure procedurali conseguenti. Le autorità hanno dichiarato che forniranno aggiornamenti al termine delle attività investigative; al momento, l’interessato resta in custodia in vista delle fasi successive. Eventuali riscontri probatori saranno valutati per il coordinamento con i partner istituzionali coinvolti e per le decisioni processuali future.

Reazioni politiche e verifica della scorta reale

Le autorità hanno ribadito che eventuali riscontri probatori saranno valutati nel coordinamento con i partner istituzionali coinvolti e ai fini delle decisioni processuali future. Il sovrano ha dichiarato la volontà che «la legge segua il suo corso» e ha offerto piena collaborazione con gli inquirenti. Anche il Primo Ministro e il Ministro della Giustizia hanno riaffermato che nessuno è al di sopra della legge, sottolineando la necessità di trasparenza nelle indagini e il rispetto delle procedure.

Il ruolo della Royalty and Specialist Protection

Un filone parallelo dell’inchiesta riguarda il comportamento degli agenti della Royalty and Specialist Protection. L’unità, indicata qui con la sigla RaSP, si occupava della tutela dei membri della famiglia reale durante i periodi esaminati. La National Crime Agency ha comunicato il proprio supporto tecnico per accertare se siano emerse omissioni o negligenze nella gestione dei servizi di scorta durante i viaggi e le visite collegati alla vicenda.

Impatto sull’immagine pubblica della Corona

L’arresto e i successivi sviluppi hanno sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla responsabilità istituzionale legata alla Casa reale. Gli esperti osservano che l’inchiesta pone una sfida alla narrativa consolidata che per anni ha garantito protezioni informali ai vertici. La questione interessa procedure interne, controlli sui contatti ufficiali e i meccanismi di accountability. Nel contesto pubblico la vicenda alimenta un confronto più ampio sul ruolo delle istituzioni e sulla fiducia dei cittadini.

Le indagini proseguono sotto riservatezza da parte degli organi inquirenti. La possibile desecretazione di documenti e gli accertamenti sulla scorta potrebbero determinare nuovi sviluppi giudiziari e istituzionali. Gli esperti del settore confermano che ulteriori elementi probatori definiranno l’entità delle ripercussioni. Restano attesi gli esiti degli approfondimenti tecnici e la comunicazione ufficiale degli organi competenti.