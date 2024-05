L’operazione alla quale Kate Middleton si è sottoposta lo scorso gennaio, è stata effettuata da alcuni medici italiani, del Policlinico Gemelli, Il clamoroso retroscena è stato reso noto dal settimanale Gente, che ha rivelato anche delle indiscrezioni sul conto di Re Carlo.

Kate Middleton operata dai medici del Gemelli di Roma

Sarebbe stata un’équipe del Policlinico Gemelli di Roma ad operare Kate Middleton all’addome lo scorso gennaio.

A riferire la notizia è stato il settimanale Gente, in un’anticipazione del numero che uscirà il prossimo venerdì in edicola.

Come è noto ormai a tutti dopo le rivelazioni shock fatte in un video, la principessa è malata di cancro e sta effettuando delle cure specifiche per la sua condizione.

Kate Middleton è amatissima, attiva nella beneficienza e icona di stile, tanto da essere stata inserita per due anni consecutivi nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.

Il suo annuncio ha lasciato tutti di stucco ma già qualcosa aleggiava nell’aria a causa dei troppi misteri correlati all’operazione all’addome.

Ora è lontana dagli impegni pubblici e comunica solo con brevi messaggi sui social per occasioni importanti, come il compleanno della figlia Charlotte, che è proprio oggi.

Le notizie su Re Carlo: non solo Kate sta male

Lo stesso settimanale ha anche riferito alcune notizie su Re Carlo, poiché anche lui ha un cancro, alla prostata.

Sarebbe molto provato da dolori alle ossa, che non gli lascerebbero tregua.

Alcune fonti vicine alla famiglia reale, avrebbero rilasciato delle confessioni al giornale, spiegando che l’annuncio con cui il sovrano ha rassicurato sulla sua salute (diffuso dal comunicato di Buckingham Palace), coprirebbe la realtà.

Insomma non è così sereno come vuole far credere e di certo non ritornerà agli impegni pubblici a breve.