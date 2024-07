Per cause ancora del tutto da verificare, pare che un automobilista abbia imboccato nel corso della serata di ieri, la Milano-Meda in contromano. La sua automobile ha proseguito la cora fino a quando non ha incontrato altri tre veicoli che procedevano nella giusta direzione di marcia: lo scontro è stato inevitabile.

Auto contromano sulla Milano-Meda: l’incidente

Mancavano pochi minuti alle ore 23 della serata di ieri, giovedì 25 luglio, quando sulla Milano-Meda, in direzione Sud nel tratto Bovisio Masciago-Varedo, è avvenuto un pericoloso incidente stradale che ha visto coinvolte un totale di quattro vetture. Un automobilista, per cause ancora da verificare, avrebbe imboccato la via contromano, finendo a sbattere, una per volta, contro altre tre auto che viaggiavano nella giusta direzione di marcia.

Auto contromano sulla Milano-Meda: i feriti

Lo schianto è stato devastante e ha provocato conseguenze gravissime. Sul posto sono giunti i medici del 118, ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco, i quali si sono occupati di estrarre uno degli automobilisti feriti dalle lamiere della sua macchina. L’uomo, il più grave, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Lecco. In totale, ci sono stati tre feriti: gli altri due sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale di Monza.