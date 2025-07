Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo: si indaga per omicidio

San Godenzo, Franka Ludwig morta in circostanze sospette: indagini per omicidio

Franka Ludwig, una donna di 52 anni originaria della Germania, è stata trovata morta durante una vacanza a San Godenzo. Il ritrovamento, avvenuto lungo una strada sterrata del Monte Falterona, ha subito fatto scattare le indagini della polizia, che al momento procedono con l’ipotesi di omicidio. La comunità locale è sotto choc mentre gli investigatori cercano di ricostruire quanto accaduto.

Franka Ludwig era partita per una vacanza immersa nella natura, lontana dal caos cittadino, ma il suo corpo è stato rinvenuto mercoledì mattina lungo una strada sterrata del Monte Falterona, nel comune di San Godenzo, nel cuore dell’Appennino fiorentino. La 52enne estetista tedesca si trovava sul posto insieme a due amiche, per un’escursione all’insegna del trekking.

Il corpo è stato scoperto intorno alle 7 del mattino da una donna del posto che passeggiava con i cani. Il ritrovamento, con il corpo adagiato sull’erba accanto a una pietra macchiata di sangue, ha scatenato un’indagine che ora scuote la tranquillità della zona.

Per ricostruire le ultime ore, gli investigatori hanno ascoltato le due amiche e un uomo, ritenuto il suo compagno, come riportato da La Nazione. Le loro dichiarazioni sono sotto esame dei carabinieri.

La Procura di Firenze ha avviato un fascicolo per omicidio. Accanto alla vittima è stata trovata una grossa pietra con evidenti tracce ematiche, elemento che per ora supporta l’ipotesi di un’aggressione. Tuttavia, gli investigatori stanno valutando anche altre possibilità: un incidente dovuto a una caduta oppure un tragico evento causato da un mezzo pesante.

La strada sterrata, infatti, è spesso attraversata da camion che trasportano legname, e non è facilmente accessibile con veicoli normali. Non si esclude che la donna possa essere stata colpita da un carico in movimento o da un mezzo che procedeva in retromarcia. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica di questa drammatica vicenda.

L’autopsia chiarirà se Franka Ludwig è stata aggredita, è caduta o investita da un veicolo. I carabinieri stanno analizzando video e tracce sul posto, mentre il sasso vicino al corpo, unico indizio, è stato sequestrato per approfondimenti.