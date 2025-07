Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a farne le spese un ragazzo di 17 anni che stava svolgendo uno stage. Il minorenne è caduto da un soppalco di tre metri a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone: le sue condizioni sono gravi.

Maron di Brugnera: stagista di 17 anni cade da un soppalco di tre metri

Questa mattina a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone, uno stagista di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente. Il ragazzo è infatti caduto da un soppalco e ha fatto un volo di tre metri all’interno dell’officina Pavan. Sono in corso le indagini per capire come mai lo stagista 17enne sia caduto, secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato il cedimento di un controsoffitto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Udine.

Maron di Brugnera: stagista di 17 anni cade da un soppalco di tre metri: le sue condizioni

Lo stagista di 17 anni caduto da una impalcatura all’interno dell’officina Pavan a Maron di Brugnera è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Udine. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e toracico ma non sarebbe in pericolo di vita. Come detto si indaga per capire cosa sia successo esattamente.