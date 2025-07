Ariete : non sarà un weekend da ricordare, il nervosismo e la stanchezza infatti saranno protagonisti, specialmente durante la giornata di domenica. Consigliate pratica quali yoga e meditazione.

Gemelli: l’amore, specialmente sabato, sarà alle stelle, sia per chi è in coppia sia per chi è single, che potrebbe conoscere qualcuno di davvero speciale. Domenica giornata di relax.