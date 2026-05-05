I Cesaroni: dati di ascolto e il cambiamento del palinsesto

Negli ultimi giorni il dibattito sul prime time televisivo è tornato centrale dopo che Rai e Mediaset hanno deciso di modificare la durata della serata per alcuni prodotti di punta. Tra i casi più osservati c’è I Cesaroni, che dalla programmazione ha visto cambiare ritmo: dal 4 maggio 2026 la serie è tornata in onda con un solo episodio a settimana, una scelta che ha impatto diretto sui tempi di chi guarda e sulle strategie editoriali dei canali.

Questo articolo mette a confronto i dati d’ascolto della puntata del 4 maggio, i risultati sulle piattaforme digitali e i numeri storici della fiction, cercando di capire come il mix tra televisione lineare e streaming on demand stia influenzando le decisioni di palinsesto. Troverete inoltre le reazioni del cast e i confronti con la concorrenza in prima serata.

La puntata del 4 maggio: numeri e confronto immediato

La settima puntata de I Cesaroni, intitolata “A me puoi chiedere tutto tranne che i soldi”, è stata seguita da 2.730.000 spettatori, con il 15,6% di share. Il dato va letto considerando il nuovo formato settimanale che ha ridotto la durata della serata. Sul fronte concorrente, sempre nella stessa serata, Rai Uno ha proposto Ulisse Il piacere della scoperta con 2.684.000 spettatori e il 17,3% di share; un confronto che mostra come la competizione resti serrata nonostante la riorganizzazione del palinsesto.

Impatto dei cambi di orario

La scelta di mandare in onda un solo episodio ha portato le puntate a concludersi prima della mezzanotte: per esempio, la fiction su Rai Uno ha chiuso alle 22:59, mentre la puntata de I Cesaroni è terminata alle 22:54. Questa normalizzazione degli orari mira a ridurre lo sforo dell’access prime time, problema che nelle settimane precedenti aveva anche scatenato critiche da parte del pubblico e dello stesso cast, come la dichiarazione di scuse di Claudio Amendola rivolta ai più giovani per gli orari di messa in onda.

Streaming e social: il successo oltre la tv lineare

I numeri non si limitano alla televisione tradizionale. Su Mediaset Infinity la prima puntata della nuova stagione ha ottenuto oltre 725.000 visualizzazioni on demand, con più di 13 milioni di stream complessivi e oltre 2 milioni di ore di visione: si tratta del miglior debutto mai registrato per una nuova serie sulla piattaforma. Questo risultato evidenzia come l’audience digitale sia ormai un elemento imprescindibile nel calcolo del successo di una fiction.

Dati demografici e coinvolgimento

Secondo le rilevazioni diffuse, la serie ha ottenuto un rendimento particolarmente forte nelle fasce giovanili: un 33% di share medio tra i 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34 anni. Questi numeri confermano la capacità del prodotto di parlare sia al pubblico nostalgico che alle nuove generazioni, integrando linguaggi contemporanei con i personaggi storici della Garbatella.

Storia degli ascolti e prospettive future

Guardando indietro, le diverse stagioni de I Cesaroni hanno prodotto risultati variabili. Per la quarta puntata delle stagioni passate i dati registrati sono: prima stagione (21 settembre 2006) “Provaci ancora Cesare” 4.922.000 spettatori con il 19,30% di share; seconda stagione (22 febbraio 2008) 6.954.000 spettatori con il 25,88% di share; terza stagione (27 febbraio 2009) 7.163.000 spettatori con il 28,54% di share; quarta stagione 4.715.000 spettatori con il 31,55% di share; quinta stagione (5 ottobre 2012) 5.115.000 spettatori; sesta stagione (23 settembre 2014) 3.066.000 spettatori con l’11,9% di share.

La nuova edizione, dopo l’esordio a 3,4 milioni e il 22,6% di share, ha visto oscillazioni nelle settimane successive. Le dinamiche attuali richiedono a Rai e Mediaset di monitorare non solo lo spettatore televisivo ma anche il pubblico digitale e la total audience, per valutare l’efficacia della scelta di diluire la programmazione. Se il trend dello streaming rimane forte, la strategia di un solo episodio settimanale potrebbe allungare la permanenza della serie in palinsesto e favorire l’accumulo di audience on demand nel tempo.