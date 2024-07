Veicolo in retromarcia senza freno a mano: 53enne muore travolto dalla propri...

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 luglio, un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato schiacciato dalla propria auto. La tragedia è avvenuta intorno alle 14 nel comune svizzero di Bosco Gurin, nel Canton Ticino.

53enne muore schiacciato dalla sua auto

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, residente in Vallemaggia, aveva parcheggiato il veicolo senza inserire il freno a mano. L’auto, quindi, ha iniziato a muoversi in retromarcia, investendo l’uomo nel parcheggio di via Undrum Lee, secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale.

Insufficiente l’intervento dei soccorsi

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori della REGA (Servizio di Emergenza Aerea Svizzero), il 53enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Gli agenti della Polizia cantonale stanno ora indagando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Per offrire supporto psicologico ai presenti, è stato anche attivato il Care Team.

I drammatici precedenti

Non è la prima volta che si verifica un fatto simile. Ad aprile, un uomo di 73 anni è deceduto dopo essere stato investito dalla propria auto. Dagli accertamenti è emerso che la vittima, Francesco Zucclini, aveva parcheggiato la sua Fiat Doblò su un terreno in pendenza, dimenticandosi di mettere il freno a mano. Il veicolo l’ha travolto senza lasciargli scampo. La tragedia è avvenuta a Vertova, in provincia di Bergamo.