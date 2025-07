In Italia arriverà nelle prossime ore una pesante perturbazione che sconvolgera lo scenario di caldo torrido che sta attanagliando la penisola con temperature ben oltre la media del periodo peggiorate dell’umidità che fa percepire maggiore calore. Scopriamo quindi in questo articolo le zone più a rischio di episodi temporaleschi.

In arrivo grandine sull’Italia

Come riportano gli esperti de Ilmeteo.it è in arrivo una massiccia perturbazione prevista per il weekend che porterà una fase di maltempo con possibili episodi di caduta di massi di grandine per il troppo sbalzo termico.

Gli episodi sono definiti dagli esperti “supercelle temporalesche” che in pochi minuti cambiano lo scenario portando nubifragi e più raramente alluvioni, anche se la caratteristica principale è appunto la caduta di grandi chicchi di grandine.

Il giorno di maggior preoccupazione sarà domenica 6 luglio ma episodi di maltempo colpiranno già da domani, 5 luglio, il nord-est, la Lombardia ed il Piemonte.

Le zone a maggior rischio

Domenica 6 luglio, come anticipato è il giorno dove si verificheranno maggiori episodi di supercelle in particolare interesseranno: il Piemonte, la Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, la zona orientale del veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Questi episodi temporaleschi faranno notevolmente abbassare le temperature, portando refrigerio almeno per un breve periodo.