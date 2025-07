Toscana nella morsa del maltempo: scatta l’allerta meteo per temporali

Maltempo sulla Toscana: scatta l’allerta per temporali e nubifragi

Caldo e maltempo si alternano in Toscana: emesso codice giallo per temporali, allerta massima sull’area di Firenze.

In seguito al persistere di condizioni meteorologiche instabili e all’arrivo di una nuova fase di maltempo, la Sala operativa della Protezione Civile della Toscana ha emesso un avviso di criticità con codice giallo per pioggia e temporali. L’allerta riguarda in particolare l’area metropolitana di Firenze, dove il caldo intenso viene interrotto da precipitazioni di forte intensità.

Palio di Siena rinviato per maltempo

È stato posticipato a domani, giovedì 3 luglio, il Palio di Siena inizialmente previsto per questa sera alle 19:30. Un violento temporale si è abbattuto sulla città poco dopo le 15, rendendo impraticabile la pista di tufo nell’anello di Piazza del Campo.

La decisione del rinvio è stata resa ufficiale con l’esposizione della bandiera verde dalle trifore di Palazzo Pubblico, segnale inequivocabile comunicato dal Comune di Siena.

Dalle prime ore del pomeriggio di mercoledì 2 luglio, la Toscana è stata investita da una violenta ondata di maltempo che ha interessato ampie aree dell’entroterra regionale. I temporali, accompagnati da raffiche di vento e grandinate localizzate, hanno colpito soprattutto le province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Arezzo, creando numerosi disagi.

In tutta la regione, ad eccezione della fascia costiera, è attiva un’allerta meteo gialla fino alle 22, con particolare attenzione al rischio idrogeologico per frane e smottamenti.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fornito aggiornamenti in tempo reale attraverso i propri canali social: “Sono in corso numerosi interventi da parte del sistema regionale di protezione civile per alberi caduti e danni causati dal vento”.

Nel pomeriggio, la perturbazione ha investito con particolare intensità l’area metropolitana di Firenze, dove si sono registrati danni e disagi diffusi. Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi e rami, richiedendo decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Tra le zone maggiormente colpite figurano Campo di Marte, Impruneta, Campi Bisenzio, San Casciano in Val di Pesa e il tratto fiorentino della superstrada Firenze-Pisa-Livorno (SGC Fi-Pi-Li). In alcune aree del capoluogo, la caduta di piante ha provocato danni a veicoli in sosta.

Il maltempo ha anche causato l’interruzione dell’energia elettrica in diversi edifici, lasciando alcune persone bloccate all’interno degli ascensori. Al momento, fortunatamente, non risultano persone ferite o coinvolte direttamente dagli eventi.

La grandine è stata segnalata in più località: a Ponsacco (Pisa), lungo alcuni tratti dell’Autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, e in varie aree dell’hinterland fiorentino. A Siena, a causa delle piogge, è stato rinviato il Palio della Madonna di Provenzano, previsto per oggi.

Le previsioni meteo indicano che anche nella giornata di domani, giovedì 3 luglio, potrebbero verificarsi temporali pomeridiani isolati sui rilievi, con possibilità di colpi di vento e grandinate a carattere sporadico.