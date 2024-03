Kate ha spiegato con grande compostezza di sottoporsi a cicli di chemioterapia, ma non ha tuttavia reso noto nessun dettaglio sulla malattia.

Kate Middleton ha un cancro

Il 16 gennaio la Principessa ha subito un intervento chirurgico all’addome. Kensington Palace ha rivelato la notizia solamente il giorno seguente, affermando che si stesse riprendendo da un’operazione programmata. Anche in questo caso non sono stati forniti dettagli sul genere di intervento, ma è stato specificato che non si trattasse di un tumore. Nel video condiviso ieri la Principessa del Galles ha rivelato il motivo per cui è stata lontana dagli occhi del pubblico per mesi, sottolineando che sta seguendo una chemioterapia preventiva. “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico all’addome a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa” ha dichiarato, aggiungendo “L’intervento è riuscito. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l’operazione hanno rilevato la presenza di un cancro“.

Che cos’è la chemioterapia preventiva?

Con il termine “chemioterapia preventiva” si fa riferimento ad un’ampia gamma di farmaci, che agiscono su diversi tipi di tumore. È un trattamento che ha lo scopo di uccidere tutte le cellule tumorali che potrebbero essere sopravvissute all’operazione, impedendo che si diffondano in altre zone del corpo. Gli studi, infatti, hanno dimostrato che sottoporsi a cicli di chemioterapia, da tre o sei mesi, dopo l’intervento chirurgico può ridurre significativamente il rischio di recidiva.