La principessa Kate Middleton ha il cancro: ad annunciarlo è stata lei stessa, in un video pubblicato sui profili ufficiali.

«A gennaio mi sono sottoposta a un importante intervento di chirurgia addominale . In quel momento si pensava che io non avessi il cancro. Ma i test dopo l’operazione hanno rivelato che il cancro era presente. Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso cura di me, cosa di cui sono molto grata ».

Kate ha assicurato nel suo messaggio, seduta su una panchina, parlando per due minuti e 16 secondi, che la diagnosi del suo cancro è stata precoce e ha invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli.

A margine del video, Kensington Palace ha fatto sapere che né lei, né l’erede al trono parteciperanno alla messa reale di Pasqua, il 31 marzo».

«Ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli».