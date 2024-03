Ancora si chiacchiera in merito a un video in cui si vedono i due principi inglesi, Kate e William, fare la spesa. Benché le intenzioni fossero quelle di porre fine alle speculazioni sulla sorte di Kate Middleton il risultato si è rivelato l’esatto opposto.

Le teorie del complotto

Nel video incriminato si vede la coppia che va a fare la spesa, ma in molti non sono convinti che quella sia la vera Kate. C’è chi, analizzando il filmato, ha infatti notato come le orecchie della donna del video siano diverse da quelle della vera principessa.

Le parole della sosia di Kate

A intervenire nella questione è stata anche Heidi Agan, la sosia di Kate Middleton “più realistica” della Gran Bretagna che da oltre un decennio si guadagna da vivere impersonando la principessa.

Afferma Agan: “Ovviamente ci sono state delle speculazioni su quel video. I miei social media sono impazziti perché la gente pensa che sia io, ma so che non è così. Ero al lavoro in quel momento. Credo al 100% che in quel video ci siano Kate Middleton e William. È viva e possiamo esserne certi.”

L’attrice ritiene inoltre che le teorie cospirazioniste sulla principessa siano ormai eccessive. Conclude: “Se l’intervento chirurgico è qualcosa che lei voleva mantenere privato, allora Kensington Palace ha ragione a non condividere ulteriori dettagli.”