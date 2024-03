In un'intervista con il leader della Brexit Nigel Farage alla televisione GB News, D.Trump ha affermato non dovrebbe essere concesso un trattamento preferenziale al Duca di Sussex

L’ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato, Donald Trump, ha sollevato polemiche avvertendo il principe Harry, figlio minore del re Carlo III, di ritirargli il visto nel caso in cui emergesse la prova che avesse mentito sul suo consumo di droga.

Donald Trump sul principe Harry:” Va espulso se ha fatto uso di droghe”

Durante un’intervista con il politico populista e leader della Brexit Nigel Farage su GB News, Trump ha sottolineato che il Duca di Sussex non dovrebbe ricevere un trattamento preferenziale.

Le dichiarazioni di Trump sono scaturite dopo che il Principe Harry, precedentemente critico nei confronti di Trump in pubblico, ha ammesso nell’ambito delle sue memorie di aver fatto uso di diverse sostanze stupefacenti. Questo ha sollevato interrogativi su perché sia stato concesso al principe e alla sua famiglia di stabilirsi in California nel 2020.

La controversia ha preso una piega legale quando la conservatrice Heritage Foundation ha intentato una causa contro il Dipartimento americano per la sicurezza nazionale, contestando la decisione di concedere il visto al principe Harry nonostante il suo passato con le droghe.

Secondo la fondazione, la richiesta di Harry avrebbe dovuto essere respinta sulla base di queste informazioni.

La questione solleva anche il dibattito su quanto debbano influenzare le azioni passate nel determinare la concessione di visti e permessi di residenza, specialmente per persone pubblicamente esposte come membri della famiglia reale britannica. Mentre alcuni sostengono che il passato di Harry dovrebbe essere considerato nel processo decisionale, altri suggeriscono che dovrebbe essere trattato come qualsiasi altro individuo che richiede un visto per motivi di lavoro o residenza negli Stati Uniti.