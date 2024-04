Il capo della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha fatto le sue dichiarazioni a margine di una riunione speciale del Forum economico mondiale a Riad, come riporta il Guardian.

Le parole di Josep Borrell sulla Palestina

Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, e il responsabile della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, nel corso della riunione speciale del World Economic Forum in corso a Riad si sono soffermati sulla situazione del conflitto nella Striscia di Gaza.

Lo stesso Borrell ha dichiarato che diversi Stati membri europei riconosceranno entro maggio lo Stato palestinese. Inoltre, ha evidenziato come sia in Ucraina che a Gaza si combatte “per il territorio” e che per questo “l’unica soluzione passa per una condivisione del territorio stesso”.

La decisione degli Stati membri europei

Irlanda e Spagna all’inizio di questo mese hanno ribadito la loro intenzione di stringere un’alleanza di Paesi che presto riconosceranno la Palestina come Stato nazionale: 140 dei 193 Stati membri dell’Onu hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina.

Abbas chiede agli Stati Uniti di esercitare pressione su Israele

Il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas ha affermato che è necessario raggiungere una soluzione politica per unire Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme, in uno Stato palestinese indipendente attraverso una conferenza internazionale ed ha chiesto in particolare agli Stati Uniti di esercitare pressione su Israele affinché vengano fermate le operazioni che puntano su Rafah.