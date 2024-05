Incidente per le forze israeliane nel nord di Gaza: 5 soldati uccisi dal "fuoco amico"

Incidente per le forze israeliane nel nord di Gaza: 5 soldati uccisi dal "fuo...

Mentre l’offensiva di Israele a Gaza continua, si registra un nuovo incidente che riguarda le forze israeliane. È stata proprio la Idf a rivelare quanto accaduto a Jabaliya, una città del nord di Gaza, dove a causa del “fuoco amico” cinque soldati israeliani avrebbero perso la vita, mentre circa altri sette sarebbero rimasti feriti.

Un “fuoco amico” fatale

Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, 15 maggio, intorno alle 19:00. Un carro armato dell’esercito israeliano, che operava a fianco dei paracadutisti nel campo della città di Jabaliya, a nord di Gaza, ha aperto il fuoco, sparando due proiettili contro un edificio. Peccato che in questa struttura fossero presenti dei militari dell’Idf.

Il risultato di questo colpo è stata la morte di cinque soldati ed il ferimento di altri sette che sono fortunatamente sopravvissuti. Per il momento le forze israeliane non hanno aggiunto altre informazioni, ed è probabile che siano impegnate nelle indagini per capire precisamente il motivo principale che ha causato questo incidente.

Parlando di Gaza, il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha annunciato che da questa mattina è stato ancorato un nuovo molo per gli aiuti umanitari alla spiaggia. Gli aiuti però non saranno immediati ed i camion dovrebbero sbarcare nei prossimi giorni, con gli aiuti che verranno distribuiti dalle Nazioni Unite.