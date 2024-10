Sono mesi, ormai, che i bombardamenti nella Striscia di Gaza proseguono senza sosta. Israele e Hamas, con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti d’America, non sono mai riusciti a trovare una quadra per fermare la guerra. Stamane, però, i media di Tel Aviv avanzano l’ipotesi di un possibile cessate il fuoco temporaneo che abbia la durata di un mese.

Striscia di Gaza, possibile una tregua di un mese: i mediatori al lavoro

I quotidiani israeliani aprono questa mattina con una novità riguardante una possibile nuova tregua tra Israele e Hamas. In particolare, sarebbe stato il capo del Mossad, David Barnea, che avrebbe presentato ai mediatori del Qatar una proposta per il rilascio di 11-14 ostaggi da Gaza. In cambio, Israele dovrebbe fornire la libertà ad un cospicuo numero di prigionieri di sicurezza palestinesi. Questo scambio di ostaggi dovrebbe avvenire nell’ambito di una tregua di un mese nell’enclave palestinese.

Striscia di Gaza, la tregua tra Israele e Libano

Nel frattempo, come comunica il ‘Times of Israel’ sempre nella giornata di oggi, due consiglieri dell’amministrazione Biden sono attesi in Israele per un colloquio con Benjamin Netanyahu. In questo caso, sul piatto ci sarebbe un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano.