Nella Striscia di Gaza, nonostante le ultime notizie relative ad una possibile tregua, non si arrestano i bombardamenti. Nelle scorse ore, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco nell’area nord dell’enclave.

Israele-Hamas, morti a nord della Striscia: l’attacco

A dare la notizia per prima è stata l’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘ che ha spiegato come Israele abbia attaccato nel corso della notte due edifici residenziali nella città di Beit Lahia, situata nel nord della Striscia di Gaza. Secondo quanto si apprende, le vittime di quest’ultimo raid sarebbero 7, al momento non sono state rese note le loro generalità. Si tratta dell’ennesimo attacco israeliano alla Striscia di Gaza, che potrebbe avere anche delle conseguenze peggiori. La ‘Wafa‘, infatti, ha anche comunicato che, a seguito del bombardamento, altre persone sono rimaste incastrate sotto le macerie, rimanendo ferite in maniera grave. Il numero delle vittime potrebbe dunque crescere ulteriormente.

Israele-Hamas, morti a nord della Striscia: la tregua

Nel frattempo, Axios aggiorna sulle novità in merito alla possibile tregua. Il capo della CIA, Bill Burns, starebbe infatti lavorando ad un nuovo accordo: una pausa di 28 giorni nei combattimenti, con Hamas che rilascia circa 8 ostaggi e Israele che rilascia decine di prigionieri palestinesi.