Momenti di terrore quelli vissuti da decine di persone che, a Tel Aviv, stavano aspettando l’autobus ad una fermata. Un camion ha colpito all’incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, schiantandosi contro la fermata dei bus e travolgendo molti civili, uno dei quali ha successivamente perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. I primi riscontri dalle indagini.

Tir contro la folla a Tel Aviv, un morto e decine di feriti

Il tir ha colpito davanti alla base dell’Idf di Glilot come riferito dall’ospedale Ichilov presso il quale sono giunti numerosi feriti. Qui si trovano diverse unità di intelligence dell’Idf, tra cui l’unità di intelligence 8200: poco dopo il tremendo schianto l’autista del camion è stato neutralizzato da civili armati, come affermato dalla polizia di Israele.

Sul posto sono intervenuti in forze i servizi di emergenza: i soccorritori hanno stabilizzato i feriti in loco per poi trasportarli d’urgenza in ospedale. Il bilancio è drammatico: un morto ed oltre trenta feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. Non si esclude la matrice terroristica dell’incidente ma i parenti dell’uomo, Rami Nathur di Kalanswa, sono intervenuti per dichiarare che cosa potrebbe essere successo. Citati da Ynet hanno spiegato che potrebbe aver “perso il controllo a causa di un malore”. Aggiungendo: “Questo non è un attacco, Rami soffre di malattie”.