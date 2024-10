Attimi di paura a Nashville, nel Tennessee: ieri sera, poco dopo le 17:00 locali, si è verificata una sparatoria vicino alla Tennessee State University. Secondo i media statunitensi, il primo bilancio è di almeno un morto e nove feriti.

Sparatoria a Nashville

La polizia ha affermato che uno sconosciuto ha aperto il fuoco poco prima dell’inizio di una partita di football al Nissan Stadium tra le squadre della Tsu e della Eastern Illinois University. Secondo ulteriori indagini, le forze dell’ordine affermano che due gang si sono affrontate sparando dai lati opposti della strada.

Gli investigatori, inoltre, ritengono che almeno uno dei feriti abbia partecipato allo scontro.

Le condizioni dei feriti nella sparatoria a Nashville

“A questo punto, ci sono 10 vittime che sono state confermate come coinvolte in quella sparatoria, una delle quali è deceduta“, ha detto il portavoce del dipartimento di polizia di Nashville Brooke Reese.

Un uomo di 24 anni è morto per le gravi ferite riportate, mentre una ragazza di 12 anni e due ragazze di 14 anni si troverebbero in condizioni non preoccupanti alla Vanderbilt Children’s University Pediatrics. Una donna di 55 anni in condizioni critiche sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico presso il Vanderbilt University Medical Center. Cinque delle vittime, invece, sarebbero state portate in ospedale dal personale dei vigili del fuoco, mentre le altre trasportate con veicoli privati.