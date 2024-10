Guerra Israele-Libano: tre giornalisti perdono la vita in un attacco aereo is...

Negli ultimi giorni, Khan Younis è stato teatro di un tragico episodio che ha provocato la morte di almeno 14 bambini, parte di un bilancio totale di 33 vittime, come riportato da fonti mediche.

Guerra Israele-Libano: tre giornalisti perdono la vita in un attacco aereo israeliano

I bombardamenti israeliani come riportano i principali media del mondo, hanno colpito diverse abitazioni civili nell’area di al-Manara, situata nella parte orientale della città, dove le forze israeliane hanno intensificato le loro operazioni.

In un altro attacco, tre giornalisti associati a Hezbollah e all’Iran sono stati uccisi in un raid aereo israeliano su Hasbaya, in Libano, attirando forti critiche da parte del governo libanese, che ha denunciato il fatto come un crimine di guerra. Inoltre, un bombardamento vicino a Khan Younis ha causato la morte di almeno 28 persone, mentre al campo profughi di Jabalia il numero di vittime tra morti e feriti è salito a circa 150.

Guerra Israele-Libano: tre giornalisti uccisi durante un raid aereo

La situazione nella Striscia di Gaza si sta aggravando, con ulteriori 17 vittime in un attacco a una scuola. Secondo Hamas, la nuova offensiva israeliana ha portato alla morte di oltre 770 persone in meno di tre settimane. Mentre gli sforzi per avviare negoziati sulla liberazione degli ostaggi e una possibile tregua continuano, il diplomatico europeo Josep Borrell ha sottolineato l’urgenza di evitare un conflitto su larga scala in Libano, facendo appello alla comunità internazionale per sostenere la stabilità e la pace nella regione.