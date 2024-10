Terremoto in Giappone: registrata forte scossa di magnitudo 5.1 a Nemuro

Magnitudo 5.1 in Giappone: forte scossa di terremoto registrata a Nemuro

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito la regione di Nemuro, in Giappone, alle 01:00 (08:31 ora italiana).

La scossa è stata registrata a una profondità di circa 65 km. Per tenere traccia di tutti gli eventi sismici in Italia e nel mondo, visitate la nostra sezione dedicata ai terremoti, aggiornata in tempo reale grazie ai dati forniti dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (GDACS).

Ma cosa provoca un terremoto e quali sono le sue cause? Questi fenomeni naturali sono il risultato di complesse interazioni tra le placche tettoniche che compongono la crosta terrestre. La crosta è divisa in diverse zolle, che si incastrano l’una nell’altra come pezzi di un puzzle; vi sono almeno sette placche principali e una dozzina più piccole.

Queste zolle galleggiano su un substrato parzialmente fuso noto come mantello, dove i movimenti convettivi generano flussi che le spingono lentamente in diverse direzioni.

Quando le placche si muovono, possono accumulare tensione lungo i loro bordi, creando enormi fratture, dette faglie. Quando questa tensione supera la resistenza delle rocce, si verifica un terremoto. A seconda della loro profondità, i terremoti possono causare danni significativi, specialmente se superficiali. È interessante notare che possono manifestarsi anche in aree vulcaniche, lontano dai margini delle placche.