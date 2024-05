Senato: La Russa, 'su mia proposta Toniato segretario generale, eletto per acclamazione'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Sono lieto di annunciare che il consiglio di Presidenza, su mia proposta ha nominato, per acclamazione, Federico Toniato segretario generale del Senato della Repubblica. Sono stati individuati anche i vice che passano da due a quattro, come era in precedenza, e ver...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Sono lieto di annunciare che il consiglio di Presidenza, su mia proposta ha nominato, per acclamazione, Federico Toniato segretario generale del Senato della Repubblica. Sono stati individuati anche i vice che passano da due a quattro, come era in precedenza, e verranno confermati dopo un passaggio con i sindacati". Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, aprendo l'Aula di Palazzo Madama. I nomi proposti come vicesegretari sono quelli di Alfonso Sandomenico, Edoardo Sassoli, Grazia Maniscalco e Alessandro Goracci.