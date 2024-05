Sossio Aruta è tornato a parlare della rottura da Ursula Bennardo, madre di sua figlia Bianca. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha lanciato nuove accuse all’ex compagna, parlando di “amanti, bella vita e soldi”.

Sossio Aruta: nuove accuse a Ursula Bennardo

Da qualche mese, ormai, Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono più una coppia. Mentre lei ha ripreso in mano la sua vita e appare serena, lui non riesce a rassegnarsi. E’ stata l’ex dama di Uomini e Donne a decidere di mettere fine alla loro relazione e lui adesso è costretto a vivere lontano da sua figlia Bianca. Nelle ultime ore, l’ex calciatore è tornato a lanciare pesanti accuse ad Ursula, tirando in ballo “amanti, bella vita e soldi“.

Le parole di Sossio Aruta

Via Instagram, Sossio Aruta si è lasciato andare ad uno sfogo dal sapore amaro:

“Sono esattamente 120 giorni in cui sono costretto a vivere una realtà che non mi appartiene. Nessuno vuole costruire nulla, tanta solitudine voluta e si vive per la serata, il bere e per il carpe diem. Gente che gioca a nascondino con l’amante con mancanze di rispetto nella coppia, gente che punta solo alla bella vita e ai soldi. CERTI VALORI SPARITI, FAMIGLIE CON UNA VITA SERENA E TRANQUILLA IN GIRO NE VEDO SEMPRE MENO, TUTTI CHE LASCIANO TUTTI E FIGLI SEPARATI IN AUMENTO. Tutto quello che non avrei mai voluto rivivere alla mia età con tutte le conseguenze di un cambiamento improvviso. Trovare quel codice simile che corrisponde al tuo cuore è sempre più raro e difficile. Morale? Vivevo la mia favola d’amore, appunto mia, e ora mi ritrovo a vivere il nulla. Tristezza infinita! Pensiero del giorno”.

La replica di Ursula Bennardo

Anche se Sossio non ha fatto il nome di Ursula, il riferimento è scontato. Non a caso, poco dopo, la Bennardo ha scritto un post sui social che sembra essere una replica:

“Cose vere al 100% di cancro. È sensibile, ma non sempre mostra le sue reali intenzioni a chi sta di fronte. È selettivo: nella sua vita non entra chiunque, bisogna saperci entrare e rimanere”.

Successivamente ha annunciato di voler bloccare alcuni utenti: “Andate a sfogarvi da uno specialista anziché sui social”.