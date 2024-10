Un’intervista rivelatrice

Durante una recente puntata del programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, il salotto si è animato con la presenza di Corinne Cléry, una delle attrici più iconiche del cinema e della televisione. L’atmosfera si è subito fatta intensa quando la conduttrice ha iniziato a esplorare il tema del noto gioco “tengo o trito”, ma è stato il racconto personale di Cléry a catturare l’attenzione del pubblico. La discussione si è rapidamente spostata su un argomento molto delicato: il suo rapporto con il figlio Alexandre, che non vede da ben sette anni.

Un legame spezzato

Corinne ha rivelato che la loro separazione è avvenuta a causa di un litigio molto forte, lasciando Balivo visibilmente sorpresa. “Non lo vedo da sette anni, abbiamo litigato di brutto”, ha dichiarato l’attrice, esprimendo un dolore palpabile. Nonostante vivano nella stessa città, il loro legame sembra essersi spezzato in modo irreparabile. La conduttrice ha tentato di incoraggiarla a riprendere i contatti, suggerendo di andare sotto casa del figlio, ma Corinne ha risposto con fermezza, affermando di aver già provato senza successo.

Riflessioni su maternità e perdono

La conversazione ha messo in luce la complessità dei rapporti familiari e la difficoltà di affrontare situazioni di conflitto. Corinne ha condiviso la sua visione sul perdono, affermando: “Io l’ho perdonato, non sono neanche arrabbiata”. Tuttavia, ha anche riconosciuto che il dolore vissuto è stato così intenso da influenzare la sua salute. “Mi sono ammalata, mi sono curata… non do la colpa a nessuno, ma non me le voglio neanche prendere”, ha aggiunto, mostrando una maturità e una saggezza che colpiscono.

Una speranza per il futuro

Nonostante la situazione attuale, Caterina Balivo ha mantenuto una nota di speranza, suggerendo che le festività potrebbero essere un’opportunità per un riavvicinamento. Corinne, però, ha liquidato l’idea con un commento scettico, sottolineando che le relazioni richiedono sincerità e amore, non solo buone intenzioni. “Se lui dovesse chiamarmi risponderei di parlarne insieme, ma bisogna farlo seriamente”, ha concluso, lasciando il pubblico con una riflessione profonda sulla complessità dei legami familiari.