Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato un’indiscrezione su ciò che potrebbe accadere prossimamente al Grande Fratello. Su Dagospia, si apprende che Alfonso D’Apice potrebbe entrare nel reality come concorrente, dopo l’ingresso dell’ex fidanzata Federica Petagna.

L’ingresso di Alfonso D’Apice al Grande Fratello

Giuseppe Candela si è sbilanciato su questo argomento rivelando:

“Alfonso Signorini si gioca la carta Temptation Island. Nella casa ha già fatto il suo ingresso Federica, ma anche Alfonso parteciperà in qualità di concorrente“.

Secondo questa indiscrezione, i due ex fidanzati potrebbero ritrovarsi a condividere nuovamente la stessa casa, a pochi mesi dalla conclusione della loro relazione, durata otto anni. La decisione di separarsi è stata presa da Federica, subito dopo essere usciti insieme da Temptation Island. Nel frattempo, lei ha avviato una frequentazione con il tentatore conosciuto nel villaggio, Stefano Tediosi.

Federica Petagna e l’ex fidanzato Alfonso D’Apice

Parlando con Javier Martinez, Federica ha ammesso che il suo amore era già terminato prima della partecipazione a Temptation Island, ma che non aveva mai avuto il coraggio di lasciare Alfonso. Inoltre, confidandosi con gli altri concorrenti, ha dichiarato di essere a conoscenza delle nuove frequentazioni del suo ex fidanzato. Alfonso, dunque, starebbe cercando di ricostruirsi una vita, ma a differenza di lei non lo dichiarerebbe pubblicamente.

Ora, secondo l’indiscrezione, i due potrebbero presto trovarsi faccia a faccia e vivere sotto lo stesso tetto. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.