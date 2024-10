Ieri sera, martedì 22 ottobre, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Alfonso e Federica hanno concluso il loro percorso con un falò di confronto molto emozionante, ma inaspettatamente i due si sono lasciati. Ecco cos’è successo.

I due stavano insieme da 8 anni e convivevano da quasi un anno in provincia di Napoli. A scrivere alla redazione di Temptation Island è Federica perché stanca della gelosia del fidanzato. Durante il falò di confronto, però, il ragazzo ha dichiarato di aver riflettuto sul proprio comportamento e di aver capito che stare in coppia non vuol dire privare l’altro della libertà. A tal proposito, dopo aver promesso che sarebbe cambiato, Alfonso e Federica sono usciti dal programma insieme.

Inaspettatamente, un mese dopo si scopre che i due si sono lasciati e la decisione è stata presa da Federica.

Alfonso dichiara di aver capito che nel rapporto con Federica c’erano grandi problemi, lei era ancora molto presa dall’esperienza nel villaggio e meno dal loro rapporto. Inoltre, dopo il programma lei non è mai tornata nella loro casa costruita insieme, ma è andata a vivere dai genitori.

“Non l’ho più sentita, non sente più neanche mia mamma, non mi ha neppure fatto gli auguri per il compleanno. Non me lo spiego. È lei che ha lasciato me, io non l’avrei mai lasciata, anzi, l’avrei messa al primo posto per sempre”.