I rumors si sono rivelati fondati: Federica Petagna è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island ha fatto il suo ingresso varcando la celebre porta rossa del reality show.

Federica Petagna al Grande Fratello

La sua partecipazione al Grande Fratello ha suscitato grande curiosità, soprattutto perché arriva a distanza ravvicinata dalla sua uscita da Temptation Island, dove ha lasciato Alfonso D’Apice dopo il falò di confronto.

La ragazza ha vissuto un fidanzamento lungo 8 anni, per poi arrivare a capire di voler vivere come una ventenne, liberandosi dalle restrizioni, come da lei affermato, imposte dalla gelosia del suo compagno.

Federica Petagna al Grande Fratello: la reazione di Alfonso

Poco prima che Federica varcasse la porta rossa del Grande Fratello, Alfonso D’Apice ha condiviso una storia su Instagram utilizzando il testo di una canzone del rapper napoletano Geolier:

“Non parlo, non vedo, non sento, non dico. Non vado dicendo stron*ate in giro”, è il significato del testo condiviso in napoletano.

Il ragazzo ha aggiunto poi le emoji di una clessidra e le maschere, come a voler avvertire che le maschere stanno per cadere.

Federica Petagna e la fine della relazione con Alfonso

Nelle puntate di Uomini e Donne del 23 e del 24 ottobre scorso, Federica ha spiegato di non voler tornare insieme ad Alfonso:

“Non sono più innamorata“, ha dichiarato.

Dopo aver affermato di aver voluto vivere un momento di pausa, Federica conferma di aver visto il single Stefano e di voler approfondire la conoscenza con lui.