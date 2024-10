Un Halloween speciale a È sempre mezzogiorno

Il programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, ha celebrato Halloween in modo straordinario, trasformando lo studio in un luogo incantato e spettrale. La conduttrice ha indossato un costume da principessa gotica, mentre il resto del cast ha partecipato con travestimenti ispirati a personaggi iconici come Mercoledì Addams e Crudelia De Mon. Questo evento ha reso la puntata particolarmente memorabile, attirando l’attenzione degli spettatori e creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il ritorno di Stefano e le sue critiche

Durante la puntata, è tornato un personaggio che aveva già fatto parlare di sé: Stefano da Lodi. La scorsa settimana, il suo intervento telefonico aveva suscitato scalpore, poiché non si era limitato a partecipare al gioco, ma aveva anche espresso critiche nei confronti del programma e degli chef. In particolare, aveva commentato in modo pungente il cuoco Daniele Persegani, lamentandosi della “peluria sulle cosce di pollo”, creando un momento di imbarazzo che aveva fatto il giro del web.

Il confronto tra Antonella e Stefano

In questa nuova apparizione, Stefano ha cercato di giustificarsi per le sue parole precedenti, ma Antonella Clerici ha prontamente ripreso il discorso, ricordando le sue critiche. “Ah, eri quello che ha criticato qualunque cosa?” ha risposto la conduttrice, mantenendo un tono scherzoso. Questo scambio ha portato a una serie di risate e battute, dimostrando come il programma riesca a trasformare anche le situazioni più imbarazzanti in momenti di intrattenimento puro. La reazione del pubblico è stata immediata, con il video della telefonata che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media, generando una valanga di