Ascolti tv del mercoledì: Io Canto Generation in calo ma sempre in testa

Un mercoledì di ascolti tv sotto la lente

La serata di mercoledì 30 ottobre ha offerto un panorama interessante per gli appassionati di televisione, con una competizione serrata tra i vari programmi. Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti, ha mantenuto la sua posizione di leader, ma ha registrato un calo significativo negli ascolti rispetto alle settimane precedenti. Con 2.178.000 spettatori e una share del 15.4%, il programma ha dimostrato di avere ancora un forte seguito, ma la diminuzione dei telespettatori è un segnale da non sottovalutare.

Le alternative della serata

Rai Uno ha proposto il film Il diritto di contare, che ha attratto 1.941.000 spettatori con una share del 12.3%. Questo film, che racconta la storia di donne afroamericane che hanno contribuito al programma spaziale della NASA, ha trovato una sua audience, dimostrando che i film di qualità possono competere con i programmi di intrattenimento. Anche Rai Due ha debuttato con una nuova serie, Stucky, che ha interessato 1.525.000 spettatori (8%), mentre Italia1 ha trasmesso Terminator: Destino oscuro, attirando 710.000 spettatori (5.1%).

Il preserale e le sorprese del pomeriggio

Nel preserale, la situazione si è fatta ancora più interessante. La Ruota della Fortuna ha superato Reazione A Catena, con 3.581.000 spettatori (22.6%), mentre quest’ultimo ha visto un crollo negli ascolti. Rai Due ha registrato un record negativo con la serie Gormiti – The New Era, che ha ottenuto solo 181.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio. Questo dato è emblematico di come il pubblico stia cambiando le proprie preferenze, spostandosi verso contenuti più coinvolgenti e di qualità.

Il pomeriggio televisivo

Il pomeriggio di Rai Uno ha visto un buon andamento con La Vita in Diretta che ha conquistato 2.076.000 spettatori (20.6%). Le soap opera di Canale 5, come Beautiful e Uomini e Donne, continuano a mantenere un pubblico fedele, con ascolti che superano i 2 milioni di spettatori. Tuttavia, il daytime di Rai Due ha faticato a decollare, con programmi come Binario 2 che hanno registrato solo 117.000 spettatori (2.5%).