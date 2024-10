Ospiti e performance indimenticabili

La sesta puntata del pomeridiano di Amici, andata in onda il 31 ottobre, ha portato sul palco artisti di grande calibro. Tra gli ospiti, il rapper Ghali ha presentato il suo nuovo singolo “Niente panico”, mentre due ex allievi, Holden e Mew, hanno deliziato il pubblico con un duetto inedito. La presenza di questi artisti ha reso l’atmosfera ancora più elettrizzante, attirando l’attenzione di fan e appassionati del talent show.

Le regole e le sfide tra gli allievi

Un momento cruciale della puntata è stato l’annuncio delle regole che gli allievi devono seguire. Un video ha mostrato le infrazioni commesse nel corso della loro permanenza nella Scuola, evidenziando come alcuni ragazzi, come TriGNO, abbiano avuto difficoltà a rispettarle. La produzione ha deciso di votare per la sua espulsione, ma alla fine, la professoressa Anna Pettinelli ha optato per un “cartellino giallo”, permettendo a TriGNO di rimanere, ma avvisandolo che un ulteriore errore potrebbe costargli l’uscita definitiva dalla Scuola.

Classifiche e sfide di canto e ballo

La gara di canto di questa settimana ha visto i concorrenti esibirsi con i loro inediti. Teodora e Luk3 hanno affrontato sfide decisive, entrambe superate con successo. Teodora ha ricevuto il favore di Garrison, mentre Luk3 ha impressionato con la sua performance, esibendosi con un inedito e una cover. La competizione si fa sempre più serrata, con i prossimi sfidanti pronti a mettersi alla prova.

Le valutazioni dei professori

La giuria, composta da esperti del settore, ha espresso giudizi contrastanti sulle performance. Alessia ha ottenuto voti alti, mentre Sienna ha ricevuto critiche severe dalla maestra Alessandra Celentano, che ha sottolineato la mancanza di tecnica nonostante i buoni trick. Le valutazioni dei professori sono state oggetto di discussione, con Rudy Zerbi accusato di copiare i voti della Cuccarini. Questo scambio di opinioni ha aggiunto ulteriore tensione alla puntata, rendendo l’atmosfera ancora più carica di emozioni.