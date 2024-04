A distanza di qualche mese dall’annuncio della rottura, Sossio Aruta si è scagliato contro l’ex compagna Ursula Bennardo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha lanciato pesanti accuse alla madre di sua figlia Bianca.

Sossio Aruta contro Ursula Bennardo: pesanti accuse

Da mesi, ormai, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato la rottura. Mentre l’ex dama di Uomini e Donne appare serena, l’ex cavaliere è distrutto e non fa nulla per nasconderlo. Nelle ultime ore, però, si è scagliato contro la madre di sua figlia Bianca, accusandola di non averlo mai amato ma solo illuso.

Sossio Aruta a ruota libera su Ursula Bennardo

Via social, Sossio Aruta ha tuonato:

“Ad oggi dico che non mi ha mai amato, i suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni dopo la rottura sono la prova. Sono stato preso in giro e illuso. L’amore è un’altra cosa, ho provato a trasmetterlo per sei anni con affetto e dolcezza, senza esito. Sono un grandissimo papà e ne vado fiero. Litigavamo spesso, la colpa era sempre la mia naturalmente. Se avesse ammesso il 50 % saremmo ancora insieme e questo con il tempo ha spento il suo amore. E poi si continua a fingere e ad illudere fino a trovare il pretesto e farla finita. È andata così”.

Sossio Aruta “esterrefatto” da Ursula Bennardo

Oltre a lanciare pesanti accuse ad Ursula Bennardo, Sossio Aruta ha confessato ai fan qual è il suo più grande rimpianto. Ha rivelato: