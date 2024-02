Sossio Aruta e Ursula Bennardo: i motivi della rottura

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. A distanza di qualche giorno dall’annuncio, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rotto il silenzio, spiegando che l’addio non è stato causato dall’infedeltà.

Via social, Sossio Aruta ha rotto il silenzio sulla rottura con Ursula Bennardo. I due, dopo l’addio a Uomini e Donne, nel 2021 sono diventati genitori della piccola Bianca. Tutto sembrava andare alla perfezione, eppure qualcosa ha incrinato il rapporto. E’ bene sottolineare che non è la prima volta che la coppia arriva a lasciarsi.

Sossio ha dichiarato:

“È un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia. Ero e sono per la famiglia e per l’amore eterno. Un’incompatibilità caratteriale! Fedeltà e amore mai in discussione! Il mio silenzio è solo frutto di dolore e di sofferenza per un ennesimo fallimento evitabile! Sbagliare è umano, litigare e mancarsi di rispetto può capitare ma saper chiedere scusa e perdonarsi a vicenda e fare pace è sinonimo di amore. Questione caratteriale e tutto finisce! È tutto così triste. E mia figlia non lo merita! La mia risposta ai tantissimi sms: ‘Perché?'”.