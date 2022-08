Sossio Aruta ha realizzato il suo sogno: l’annuncio via social

Sossio Aruba è riuscito a realizzare il suo sogno. Tutto quello che c'è da sapere e l'annuncio via social.

Dopo aver conquistato il pubblico tv prendendo parte a Uomini e Donne, Temptation Island e al GF Vip, Sossio Aruta sarebbe finalmente riuscito a realizzare il suo sogno.

Sossio Aruta: il lavoro

Da diverso tempo Sossio Aruta è lontano dal mondo della tv e accanto a Ursula Bennardo si è goduto il tempo in famiglia (i due hanno una figlia, Bianca).

Sossio non ha però mai fatto segreto di sognare un giorno una carriera come allenatore calcistico, e a quanto pare sarebbe finalmente riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Ad annunciarlo è stata la squadra dei giovani esordienti della Virtus Taranto Calcio, che ha svelato che l’ex volto di Uomini e Donne sarà il suo allenatore.

“Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San Vito… benvenuto MISTER nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”, si legge in uncomunicato ufficiale condiviso via social.

Qualche tempo fa Sossio aveva confessato: “Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro.

Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione italiana”.