La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è naufragata di nuovo? Alcuni indizi sui social hanno acceso i sospetti dei fan.

Sossio Aruta e Ursula si sono lasciati?

I due infatti avrebbero smesso di seguirsi sui social e nelle sue ultime stories Sossio ha postato la frase “Tutto ha un inizio e una fine”, con un’immagine di un falò che ricorda molto quello di Temptation Island (programma a cui lui stesso ha preso parte insieme a Ursula in passato). Al momento i due non hanno confermato né smentito la questione ma sono in tanti tra i loro fan a credere che la loro unione abbia subito l’ennesima battuta d’arresto.

La storia d’amore

I due si sono innamorati a Uomini e Donne e insieme hanno avuto una figlia, Bianca. Nonostante Sossio abbia chiesto la mano alla sua compagna, la storia tra i due è stata caratterizzata da frequenti tira e molla. Al momento non è chiaro se i due stiano vivendo una crisi passeggerra o se, come credono i fan, abbiano davvero deciso di lasciarsi. Sossio e Ursula romperanno il silenzio in merito alla vicenda?