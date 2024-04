Valentina Dallari parla della sua battaglia contro l’anoressia

Valentina Dallari è tornata a parlare della sua battaglia contro l’anoressia. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il ricovero del 2018, è tornata a stare bene e ha voluto dare qualche consiglio a quanti lottano contro i disturbi del comportamento alimentare.

Nel corso di un’intervista nel podcast La parte bella, Valentina Dallari ha parlato della sua battaglia contro l’anoressia. Classe 1993, la ragazza è diventata popolare per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista. Dopo il programma, però, è entrata in un vero e proprio tunnel, che nel 2018 l’ha fatta finire in ospedale. Ha dichiarato:

Valentina Dallari ha proseguito partendo dalla sua infanzia, quando l’anoressia, seppure in forma minore, ha iniziato a fare capolino nella sua vita. Ha raccontato:

“Quando gli altri andavano al mare, io rimanevo a casa a leggere. Mi sentivo costretta a spogliarmi, per cui evitavo di andarci. Ancora oggi, non ho capito se odiavo spogliarmi perché non mi piaceva il mio fisico o perché non sopportavo che gli altri mi guardassero mentre mi toglievo i vestiti. (…) Il mio disturbo era la mia ragione di vita, perché non c’era nient’altro al di fuori. Io non esistevo se non nella disciplina, ed è assurdo perché ora che ci penso non è una logica che fa parte di me adesso. Pensavo di poter essere amata e di essere vista soltanto quando non ero me stessa. Questo è triste, molto. (…) Se sgarravo, mi venivano gli attacchi di panico. Sgarrare per me voleva dire tornare come prima. Ricordo che pensavo: se io sbaglio, torno quella di prima. Per essere brava a lavoro, in famiglia e in amore dovevo controllarmi. Perché se mollavo un attimo la presa, voleva dire che avevo perso tutto. Per me lo sgarro era imperdonabile”.