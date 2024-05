Un ladro di soli 19 anni ha rubato oggetti preziosi per il valore di 4.000 euro in un appartamento a Roma, poi si è addormentato. Quando i proprietari sono arrivati a casa, l’hanno trovato nel loro letto.

Ladro si addormenta in un appartamento, i proprietari: “L’abbiamo trovato nel nostro letto”

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo essere entrato in un appartamento a Roma per rubare ed essersi addormentato sul luogo del crimine. Il fatto è avvenuto in via Ludovico Muratori, nel quartiere Celio. Il giovane, originario della Tunisia e senza fissa dimora, era già conosciuto dalle forze dell’ordine. Il ladro era riuscito a raggiungere il suo scopo, aveva riempito uno zaino con oggetti preziosi del valore di circa 4.000 euro, ma poi ha deciso di riposarsi sul letto dei proprietari dell’appartamento.

Ladro si addormenta dopo aver rubato: la scoperta dei proprietari

I proprietari, quando sono rientrati, hanno trovato il ladro addormentato nel loro letto. Hanno subito chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti per arrestare il 19enne. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto al giovane il divieto di dimora nel comune di Roma.