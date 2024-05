Un uomo odi 43 anni è stato aggredito in casa dal suo pitbull, che lo ha azzannato agli arti e ai genitali. Per scappare dal cane è rimasto bloccato sul balcone.

Andria, pitbull azzanna uomo ai genitali e lo blocca sul balcone

Un uomo di 43 anni è stato aggredito dal suo pitbull in casa e azzannato agli arti e ai genitali. Per scappare dalla furia dell’animale è rimasto bloccato e sanguinante sul balcone di casa ed è stato salvato dai vigili del fuoco. L’episodio si è verificato domenica 26 maggio ad Andria. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era solo in casa con il cane. Per motivi da chiarire, il pitbull si è scagliato contro di lui e gli ha morso braccia, gambe e altre parti del corpo, tra cui i genitali. Con le ferite sanguinanti, l’uomo è scappato sul balcone per chiedere aiuto.

Scappa dal pitbull sul balcone: salvato dai vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118. Per salvare l’uomo è stato necessario l’intervento dei pompieri che si sono arrampicati fino al balcone e lo hanno portato in strada con una barella speciale. Non sono riusciti a passare da casa per la presenza del pitbull. L’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria e poi nel reparto di chirurgia plastica del policlinico di Bari. Il cane è stato sedato dai veterinari della Asl Bat e portato via. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione, ma sembra che il pitbull in passato avesse già morso alcune persone.