Matilda Agnesi è morta in un incidente in moto a Comezzano-Cizzago

Matilda Agnesi ha perso la vita mentre si trovava a bordo della moto che le era stata regalata per il suo diciottesimo compleanno.

Incidente in moto, ragazza muore a 18 anni

La ragazza aveva approfittato della bella giornata per andare a trovare gli zii in una cascina a Comezzano-Cizzago, in provincia di Brescia. Si trovava in sella alla sua 125, quando ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, finendo fuori strada in un fosso. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 20 di sabato 25 maggio.

Immediato l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine, che dovranno eseguire i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al momento non sembrano coinvolti altri veicoli.

Chi era la vittima

Matilda Agnesi, 18 anni, frequentava l’ultimo anno del liceo quadriennale all’istituto aeronautico di Bergamo e viveva con i genitori a Trenzano, nel Bresciano. “Una tragedia immane per la nostra comunità, che ha coinvolto una famiglia semplice, unita, che partecipava alla vita pubblica” ha dichiarato il sindaco Italo Spalenza a L’Eco di Bergamo. Anche il preside della scuola ha voluto renderle l’ultimo saluto: “Matilda era una ragazza di carattere con un viso d’angelo, ma dotata di forte determinazione. Matilda era una di quelle ragazze che lasciano il segno e che se hai la fortuna di conoscere non te la scordi più“.