Andretta, incidente tra due bus: cinque feriti trasportati in ospedale

In queste prime ore di lunedì, 27 maggio, si è verificato un incidente, ad Andretta, tra due autobus con studenti a bordo

Lungo la strada provinciale 91 nel territorio del comune di Andretta, questa mattina alle 7:30, due autobus di linea con studenti si sono scontrati: paura per l’incidente e feriti a bordo.

Incidente ad Andretta: cosa è successo

I due pullman di linea trasportavano prevalentemente studenti, uno diretto a Sant’Angelo dei Lombardi e l’altro a Calitri.

La dinamica dell’incidente tra i due autobus è ancora da definire e non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto. Subito dopo lo scontro, sul luogo, sono giunti la squadra dei Vigili del Fuoco di Bisaccia e i carabinieri, intervenuti sul posto dalle stazioni di Aquilonia, Andretta e Sant’Andrea Di Conza, per effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto.

I feriti nell’incidente ad Andretta

Dopo il violento impatto tra i due bus il bilancio dei feriti è di cinque persone: l’autista del bus che ha tamponato l’altro mezzo e quattro pendolari che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere.

Le cinque persone sottoposte alle cure sanitarie sono sotto osservazione presso gli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino.

Uno dei pendolari, uno studente diciottenne di Andretta, è giunto al Pronto Soccorso del Moscati in codice rosso: è rimasto incastrato tra i sedili e liberato grazie all’intervento del 118. Le sue condizioni sono in corso di accertamento, saranno necessari altri esami strumentali per stabilire la prognosi.