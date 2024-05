Due moto sono state coinvolte in un tragico incidente stradale nell’ultima ora, della giornata di oggi, 24 maggio, lungo la strada statale 162NC, nota come “Asse Mediano”, poco dopo Qualiano, in direzione mare.

L’incidente sull’Asse Mediano: tratto stradale chiuso

L’Anas ha reso noto il drammatico incidente e ha provveduto a chiudere la strada per gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e per procedere con la messa in sicurezza. Sul posto, infatti, sono intervenuti prontamente sia il personale dell’Anas che le Forze dell’Ordine.

Sono due i morti nell’incidente stradale avvenuto poco fa sull’Asse mediano, in direzione mare. Sull’asfalto i corpi coperti con un telo, i sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che confermare la morte dei due conducenti, a causa dei traumi da scontro riportati.

I veicoli coinvolti, in base a quanto ricostruito fino ad ora, sarebbero a due ruote, entrati in collisione per motivi che restano da accertare: non si esclude un tentativo di sorpasso o un brusco cambio di direzione da parte di uno dei due conducenti.

Traffico in tilt dopo lo scontro

Sul luogo del tragico evento sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale: traffico in tilt in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale. In questo momento si sta intervenendo per gestire l’emergenza e lavorare al ripristino della normale circolazione il più presto possibile.