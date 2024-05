A Policastro, in provincia di Salerno, un'Ape Car è finita fuori strada e il 73enne alla guida è ora in ospedale. L'incidente nella serata del 23 maggio.

Un uomo di 73 anni si trova in ospedale, in seguito a un incidente avvenuto nella serata del 23 maggio lungo la Strada Statale 18 fra Capitello e Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.

Incidente a Policastro, Salerno

Un 73enne alla guida di un’Ape Car, è sbandato con il mezzo finendo fuori strada. Non è chiaro cosa sia successo ma l’impatto è stato tale che per lui è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì 23 maggio, lungo la Strada Statale 18 che collega Capitello e Policastro Bussentino.

Incidente a Salerno: la dinamica

Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118, che hanno portato l’anziano all’ospedale di Sapri per poi trasferirlo al San Luca di Vallo della Lucania. Non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque abbastanza gravi.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento, dalle informazioni trapelate, sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo e non siano coinvolti altri mezzi.

Con l’Ape Car è uscito dalla carreggiata impattando a bordo strada e riportando varie ferite.

Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari, anche i carabinieri di Vibonati che sono a lavoro con i rilievi del caso, per capire esattamente cosa sia successo.

Le ipotesi più accreditate sono quella del malore e quella di una distrazione alla guida, ma è presto per dirlo con certezza. Le indagini chiariranno il tutto e quando sarà possibile, gli agenti ascolteranno il 73enne.