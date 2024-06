Kate Middleton è riapparsa per la prima volta in pubblico ad un evento ufficiale in occasione della parata Trooping the Colour. Dopo 6 mesi di assenza in cui ha fatto preoccupare tutti, la principessa del Galles fa sapere che sta meglio ed è pronta a ritornare a presenziare ad alcuni eventi pubblici.

Benché Kate dica di stare meglio, a preoccupare però è la presunta crisi di coppia tra lei e il principe William.

La presunta crisi tra William e Kate

Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, ospite a Mattino 4, ha raccontato alcune voci che circolano in merito a una presunta crisi matrimoniale tra William e Kate. Sembra che stia parlando addirittura di divorzio.

Afferma: “Sembra che il Principe passi fuori tutti i fine settimana e lasci Kate sola a casa nel weekend. Lui va in giro per feste esclusive, eventi privati.”

Una relazione clandestina per William?

Non si placano poi le voci secondo le quali il principe avrebbe una relazione, sin dal 2019, con Rose Hanbury. E proprio questi eventi privati sarebbero per lui l’occasione in cui incontrarsi con l’amante.

Anche la regina Camilla si è fatta vedere in compagnia di Hanbury e questo alimenta ulteriori chiacchiere.