Il principe Louis ha fatto parlare di sé durante la tradizionale parata del Trooping the Colour, in onore del compleanno del Re. Il suo gesto davanti alla mamma Kate Middleton ha fatto discutere.

Il gesto del principe Louis alla parata del Trooping the Colour

Il principe Louis ha fatto un gesto particolare davanti alla sua mamma, Kate Middleton, durante la tradizionale parata del Trooping the Colour, in onore del compleanno del Re. La stampa, i fotografi e gli operatori si sono concentrati sui membri della famiglia reale, soprattutto in occasione del ritorno di Kate Middleton in pubblico, e il gesto del piccolo Louis non è passato inosservato e ha fatto discutere. Proprio il principe è stato il protagonista assoluto della celebrazione, grazie al suo carattere spontaneo tipico della sua età, che non è riuscito a nascondere la noia durante la tradizionale parata.

Il gesto del principe Louis di fronte alla mamma Kate Middleton: “Fermatelo”

Un bambino dell’età del principe Louis è normale che non possa fare altro che annoiarsi dopo ore e ore di marce e saluti. Mentre era vicino alla sua mamma, Kate Middleton, si è lasciato andare ad un grande sbadiglio nel mezzo della parata organizzata in onore del nonno. Non è la prima volta, tanto che moltissimi fan della famiglia reale si aspettavano un gesto del genere. Anche durante l’incoronazione di Re Carlo, il bambino si era lasciato andare ad un grosso sbadiglio, facendo sorridere tutti. Un gesto che ha fatto discutere, ma che ha sicuramente allentato un po’ la tensione della famiglia reale.