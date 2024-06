Kate Middleton in pubblico: la scelta del look non è casuale

Kate Middleton si è mostrata per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio della malattia. La principessa ha scelto di vestirsi di bianco e la sua scelta non è stata casuale.

Kate Middleton torna in pubblico: la scelta del look

Kate Middleton è tornata in pubblico per la prima volta. Nel suo messaggio aveva dichiarato di essersi sottoposta a una chemioterapia preventiva e aveva annunciato che avrebbe partecipato alla parata del Trooping the Colour. Si tratta di un evento sempre molto atteso, ma quest’anno ancora di più proprio per il suo ritorno. La scelta di stile della principessa di Galles non è passata inosservata e non era casuale. Nel ritratto condiviso su Instagram ha scelto un look casual ma sofisticato, con una giacca gessata e un paio di jeans, mentre per la parata ha preferito riproporre uno dei suoi look bon-ton più amati.

Kate Middleton torna in pubblico: perché era vestita di bianco

Kate Middleton, in occasione della parata, non ha sfoggiato le solite tinte pastello usate gli scorsi anni, ma si è presentata in total white, abbinato a una clutch nera firmata Mulberry e un paio di pumps con tacco a spillo di Jimmy Chou. La principessa ha indossato abito e cappello coordinati, spezzati solo dal fiocco al collo e dai dettagli dark sul cappello. Si è affidata a Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, per il modello con gonna al ginocchio, maniche lunghe e un maxi fiocco a righe black&white al collo. Un look coordinato a quello della figlia Charlotte, che ha indossato uno stile marinaro blu con profili bianchi, con colori in contrasto con quelli della madre.