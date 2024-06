La prima edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino si è conclusa venerdì 14 giugno. La conduttrice ha salutato il pubblico che l’ha seguita.

Myrta Merlino saluta Pomeriggio Cinque: “Alla fine di questa corsa”

Si è conclusa la prima edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino alla conduzione. La conduttrice ci ha tenuto a fare i ringraziamenti per l’avventura iniziata in Mediaset, in attesa di quello che accadrà nella prossima edizione. Come sottofondo in studio è stata messa la canzone “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti, mentre la conduttrice ha ringraziato il pubblico che l’ha seguita. Il bilancio di questa conduzione è positivo, almeno secondo le parole di Pier Silvio Berlusconi, per cui nella prossima edizione si potrebbe continuare in questa direzione.

“Siamo arrivati alla fine di questa corsa, di questa vera e propria maratona. In ogni maratona che si rispetti, conta la costanza, conta lo slancio, conta ogni centimetro di strada corso insieme” ha dichiarato Myrta Merlino, aggiungendo che hanno scandagliato la cronaca in ogni aspetto, dando tutte le notizie, sia belle che brutte, proprio come devono fare i giornalisti. “Vi voglio ringraziare. Sono fiera di essere entrata a casa vostra e nelle vostre vite. Ringrazio l’editore, l’azienda, tutta la squadra che ci ha messo in grado di stare qui per 200 puntate” ha aggiunto.

Pomeriggio Cinque e Pomeriggio Cinque Estate: le novità

La sedicesima edizione di Pomeriggio Cinque è stata molto diversa rispetto alle precedenti, ma lo share si è stabilizzato dopo le difficoltà iniziali. Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che “non abbiamo motivi per non riconfermarla alla conduzione“, riferendosi a Myrta Merlino. Per questo è probabile che sarà lei a condurre anche la prossima edizione.

Il posto di Myrta Merlino verrà preso da Simona Branchetti per la versione estiva di Pomeriggio Cinque, che inizierà lunedì 17 giugno, tutti i giorni dalle 17 alle 18.45, ad eccezione del weekend.