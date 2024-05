A Origgio, in provincia di Varese, c'è stato un terribile incidente che ha portato alla morte di un giovane ragazzo svizzero.

Incidente a Varese, precisamente a Origgio, dove un ragazzo ha perso la vita dopo che la sua vettura si è scontrata con un camion in sosta su una piazzola.

Incidente a Origgio, Varese

Terribile quello che è successo nella notte a Origgio, in provincia di Varese. Qui, un ragazzo si è schiantato con la sua vettura contro un mezzo pesante fermo in una piazzola. L’impatto è stato così violento che il giovane 24enne svizzero è morto sul colpo.

Sul web circolano le immagini dell’auto accartocciata, ridotta a un cumulo di lamiere. Queste ci danno da sole l’idea della violenza dello schianto, infatti il ragazzo è morto in pochi istanti e i soccorritori sanitari non hanno potuto fare nulla per lui.

La dinamica dell’incidente di Varese

Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Ci sono però ancora molti punti oscuri e non è chiaro cosa sia accaduto. Il giovane residente a Campione, avrebbe fatto tutto da solo e non sono rimasti coinvolti altri mezzi tranne appunto il camion che per era fermo.

La vettura dello svizzero si è schiantata sull’autostrada A8/A9 nella zona di Origgio, in prossimità di una diramazione.

Eventuali telecamere presenti in zona aiuteranno gli agenti a capire cosa è successo. Si pensa a un malore, una distrazione oppure l’elevata velocità. Nessuna ipotesi è esclusa e si vagliano diverse piste.