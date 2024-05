Una giovane mamma ha perso la vita nel Ragusano, in un incidente mortale avvenuto nella notte fra il 23 e il 24 maggio.

Incidente a Ragusa

La scorsa notte c’è stato un terribile incidente stradale a Ragusa ed è morta una donna di 47 anni. L’impatto si è verificato sulla Strada Provinciale 17, che collega Vittoria a Scoglitti.

Qui, si sono scontrate due Fiat Panda in modo così violento che una donna ha perso la vita e i soccorritori sanitari non hanno potuto fare nulla per lei.

Si tratta di una 47enne residente ad Acate. Coinvolta nel sinistro anche un’altra donna, ovvero quella alla guida della seconda vettura. Lei però, 44enne, è stata ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e dimessa poche ore dopo l’arrivo, infatti ha riportato solo dei traumi e delle ferite lievi.

Ha vissuto però dei momenti terribili in cui davvero ha rischiato anche lei di morire. Non è chiaro come mai le due vetture abbiano impattato e i carabinieri stanno lavorando per accertare la dinamica dell’incidente.

Incidente a Ragusa: i carabinieri e la Polstrada sul posto

In seguito all’incidente è partita subito la chiamata di allarme e sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito. Insieme a loro, anche i soccorritori del 118 ma come abbiamo detto, per la 47enne non c’è stato nulla da fare poiché è morta sul colpo, così la sua salma è stata trasportata in obitorio.

Condizioni migliori invece per l’altra automobilista, che verrà ascoltata in questi giorni per determinare i fatti con chiarezza.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto. Per ore gli agenti hanno lavorato sul posto per gli accertamenti del caso, coadiuvati dagli uomini della polizia stradale per la regolazione della viabilità.

Eventuali telecamere di zone potranno aiutare nelle indagini.