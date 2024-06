Dopo oltre 16 mesi di carcere in Ungheria, Ilaria Salis è tornata in Italia. I primi momenti a casa l’hanno vista protagonista di una cena tra le mura domestiche con amici, fratelli e i genitori, in attesa della festa per i suoi 40 anni.

Ilaria Salis e il ritorno in Italia

L’attivista italiana è rientrata due giorni fa nella casa dei suoi genitori in Lombardia, dopo un lungo viaggio in auto partito da Budapest. La Salis, in questi primi momenti in Italia, ha cenato con diverse persone e poi sarà attesa dalla festa per i suoi 40 anni.

L’annuncio via social del padre

“La più bella foto che ho fatto in tutta la mia vita” con queste parole Roberto Salis ha commentato sui social il ritorno a Monza della figlia, dopo aver trascorso 16 mesi in carcere in Ungheria e 20 giorni ai domiciliari. Il padre dell’europarlamentare ha comunicato che nei prossimi giorni Ilaria inizierà la sua campagna di comunicazione nel ruolo che le compete. Prossimamente Ilaria Salis dovrebbe andare a Bruxelles, accompagnata da Nicola Frantoianni e Angelo Bonelli che l’hanno candidata capolista nel Nord Ovest e nelle Isole in cui ha ottenuto oltre 178 mila preferenze alle recenti elezioni Europee.

